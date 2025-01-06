Драками завершилась игра «Нефтехимик» – «Сибирь». Удалены 6 хоккеистов
Хоккеисты «Нефтехимика» и «Сибири» подрались в конце матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
На последней минуте третьего периода у нападающего Сергея Широкова возник конфликт со скамейкой запасных команды из Нижнекамска, приведший к нескольким дракам и другим грубым действиям игроков.
Игра была остановлена на несколько минут. По итогам разбирательств был наказан целый ряд хоккеистов.
В составе «Нефтехимика» штрафы получили Никита Хлыстов (2 минуты за грубость), Владислав Леонтьев (2 минуты за грубость и 2 минуты за толчок клюшкой) и Булат Шафигуллин (2+2 минуты за грубость). У «Сибири» были удалены Владислав Кара (2 минуты за грубость), Сергей Широков (2 минуты за грубость) и Тревор Мерфи (2+2 минуты за грубость, отбывал Александр Першаков).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт КХЛ
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