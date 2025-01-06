Леонард признан MVP и лучшим форвардом МЧМ-2025. С 5+5 американец разделил 2-е место в гонке бомбардиров
Райан Леонард признан самым ценным игроком прошедшего МЧМ-2025.
19-летний капитан молодежной сборной США сделал две голевые передачи в финале против Финляндии (4:3 ОТ) и с 10 (5+5) очками разделил второе место в гонке бомбардиров турнира с 4 игроками.
Также Леонард признан лучшим форвардом МЧМ-2025 и вошел в символическую сборную.
В НХЛ права на игрока Бостонского колледжа принадлежат «Вашингтону». Клуб выбрал его под общим 8-м номером на драфте-2023.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ИИХФ
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