Леонард признан MVP и лучшим форвардом МЧМ-2025. С 5+5 американец разделил 2-е место в гонке бомбардиров

Райан Леонард признан самым ценным игроком прошедшего МЧМ-2025.

19-летний капитан молодежной сборной США сделал две голевые передачи в финале против Финляндии (4:3 ОТ) и с 10 (5+5) очками разделил второе место в гонке бомбардиров турнира с 4 игроками.

Также Леонард признан лучшим форвардом МЧМ-2025 и вошел в символическую сборную.

В НХЛ права на игрока Бостонского колледжа принадлежат «Вашингтону ». Клуб выбрал его под общим 8-м номером на драфте-2023.