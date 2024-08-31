Мирошниченко – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Вашингтона», Леонард – 1-й, Кристалл – 3-й (NHL.com)
Иван Мирошниченко вошел в список лучших проспектов «Вашингтона».
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. н Райан Леонард;
2. н Иван Мирошниченко;
3. н Эндрю Кристалл;
4. н Терик Параскак;
5. з Винсент Иорио.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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