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МЧМ-2025. США и Финляндия сыграют в финале, Швеция и Чехия поспорят за бронзу

Молодежные сборные США и Финляндии сыграют в финале МЧМ-2025 по хоккею.

В матче за бронзу встретятся команды Чехии и Швеции. 

Турнир проходит в столице Канады – Оттаве. Россия была отстранена от МЧМ по хоккею.

МЧМ-2025

Финал

Матч за 3-е место 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoмолодежная сборная Швеции
logoмолодежная сборная США
logoмолодежная сборная Финляндии
результаты матчей
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoмолодежная сборная Чехии
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