МЧМ-2025. США и Финляндия сыграют в финале, Швеция и Чехия поспорят за бронзу

Молодежные сборные США и Финляндии сыграют в финале МЧМ-2025 по хоккею.

В матче за бронзу встретятся команды Чехии и Швеции.

Турнир проходит в столице Канады – Оттаве. Россия была отстранена от МЧМ по хоккею.

МЧМ-2025

Финал

Матч за 3-е место

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.