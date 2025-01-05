МЧМ-2025. США и Финляндия сыграют в финале, Швеция и Чехия поспорят за бронзу
Молодежные сборные США и Финляндии сыграют в финале МЧМ-2025 по хоккею.
В матче за бронзу встретятся команды Чехии и Швеции.
Турнир проходит в столице Канады – Оттаве. Россия была отстранена от МЧМ по хоккею.
МЧМ-2025
Финал
Матч за 3-е место
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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