Мичков без очков в 3-м матче кряду: 1 бросок, «минус 1» за 14:05 против «Торонто»
Матвей Мичков не набрал очков в третьем матче подряд.
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре с «Торонто» (2:3 ОТ).
В 38 матчах дебютного чемпионата НХЛ на его счету 29 (12+17) баллов.
Сегодня за 14:05 (3:19 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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