Мичков без очков в 3-м матче кряду: 1 бросок, «минус 1» за 14:05 против «Торонто»

Матвей Мичков не набрал очков в третьем матче подряд.

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре с «Торонто» (2:3 ОТ).

В 38 матчах дебютного чемпионата НХЛ на его счету 29 (12+17) баллов.

Сегодня за 14:05 (3:19 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «минус 1».