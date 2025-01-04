Мичков об адаптации в НХЛ: «Матчи проходят почти каждый день. Темп игры выше, решения нужно принимать быстрее. Я все еще привыкаю»
Матвей Мичков высказался об адаптации в НХЛ.
20-летний нападающий «Филадельфии» набрал 29 (12+17) очков в 37 играх дебютного сезона.
«Матчи в НХЛ проходят почти каждый день. Честно говоря, мне сложно морально готовиться к каждой игре. Мне нужно научиться тому, как восстанавливать энергию, чтобы играть на 100% в каждой игре.
Площадки в НХЛ меньше, темп игры выше, решения нужно принимать быстрее. Я все еще привыкаю к этому. Это мой первый сезон в НХЛ.
Некоторые моменты даются мне непросто, но мне нужно работать над тем, чтобы каждая игра была такой же хорошей, как против «Кингс», или даже лучше», – сказал нападающий «Флайерс» Матвей Мичков.
В матче с «Лос-Анджелесом» форвард набрал 2 (1+1) очка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
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