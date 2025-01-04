Матвей Мичков: «Мой английский становится лучше с каждым днем, но все равно есть вещи, которые я не понимаю. Адаптация проходит хорошо, слава Богу»
Матвей Мичков отметил свой прогресс в изучении английского языка.
«Мой английский становится лучше с каждым днем, но все равно есть вещи, которые я не понимаю. Адаптация проходит хорошо, слава Богу. Когда рядом семья, все проще.
На Рождество мы с семьей ездили в Нью-Йорк, гуляли, я смог немного расслабиться. При таком стрессе важно дать голове отдохнуть и провести время с близкими», – сказал нападающий «Филадельфии».
20-летний россиянин набрал 29 (12+17) очков в 37 играх дебютного сезона.
Мичков об адаптации в НХЛ: «Матчи проходят почти каждый день. Темп игры выше, решения нужно принимать быстрее. Я все еще привыкаю»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RG
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