Торторелла о вратарях «Филадельфии»: «Эрссон – наш номер один, Колосов – второй, Федотов – третий. Это уже решено, я поговорил с каждым»
Джон Торторелла заявил, что Иван Федотов является третьим вратарем «Филадельфии».
Российский голкипер провел в этом сезоне 10 матчей и одержал 4 победы, отражая 87,7% бросков при коэффициенте надежности 3,48.
Контракт Федотова с клубом рассчитан до июня 2026 года. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) – 3,275 млн долларов.
«Эрссон – наш номер один, Колосов – номер два, а Федотов – номер три. Это уже решено.
Я говорил с каждым вратарем об их положении. Теперь формат работы с Федотовым и все остальное зависит от [генерального менеджера] Дэнни Бриэра», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: NBC Sports
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