Сорокин отбил 26 из 30 бросков «Бостона», выиграв 12-й матч в сезоне из 29

Илья Сорокин отразил 26 из 30 бросков в матче с «Бостоном» (5:4 ОТ).

Вратарь «Айлендерс » одержал 12-ю победу в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 29 игр при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,92.