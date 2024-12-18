Сорокин пропустил 4 шайбы в 3-й игре подряд. Он был заменен после 2-го периода матча с «Каролиной»

Илья Сорокин пропустил 4 шайбы в 3-й игре подряд.

Вратарь «Айлендерс » отразил 19 из 23 бросков за 40 минут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (0:4).

На третий период вышел Маркус Хогберг, отразивший 6 из 6 бросков.

В 23 играх в текущем сезоне у Сорокина 9 побед и 14 поражений при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,81.