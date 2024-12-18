Сорокин пропустил 4 шайбы в 3-й игре подряд. Он был заменен после 2-го периода матча с «Каролиной»
Илья Сорокин пропустил 4 шайбы в 3-й игре подряд.
Вратарь «Айлендерс» отразил 19 из 23 бросков за 40 минут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (0:4).
На третий период вышел Маркус Хогберг, отразивший 6 из 6 бросков.
В 23 играх в текущем сезоне у Сорокина 9 побед и 14 поражений при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,81.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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