Сорокин отразил 22 бросков «Питтсбурга» из 25. Он пропускает не менее 3 шайб в 6 играх подряд – 3 победы и 3 поражения на отрезке
Илья Сорокин отразил 22 из 25 бросков «Питтсбурга».
«Айлендерс» обыграли «Пингвинс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский вратарь продлил серию игр с 3+ пропущенными шайбами до 6 подряд (3 победы и 3 поражения при 24 пропущенных голах на отрезке).
Сегодняшняя победа стала для Сорокина 11-й в 26 играх в текущем сезоне (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем