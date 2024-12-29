Сорокин отразил 22 бросков «Питтсбурга» из 25. Он пропускает не менее 3 шайб в 6 играх подряд – 3 победы и 3 поражения на отрезке

Илья Сорокин отразил 22 из 25 бросков «Питтсбурга».

«Айлендерс » обыграли «Пингвинс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Российский вратарь продлил серию игр с 3+ пропущенными шайбами до 6 подряд (3 победы и 3 поражения при 24 пропущенных голах на отрезке).

Сегодняшняя победа стала для Сорокина 11-й в 26 играх в текущем сезоне (89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).