Сорокин отразил 26 из 29 бросков «Торонто». Победа – 10-я в 24 играх в сезоне
Илья Сорокин отразил 26 из 29 бросков «Торонто».
Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (6:3).
Победа стала для 29-летнего россиянина 10-й в 24 играх в текущем сезоне при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,82.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем