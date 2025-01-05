Ротенберг о том, что СКА часто пропускает первым: «Инициатива – как девушка, нельзя ее отдавать. Мы вместе девушку вернули в наш коллектив в игре с «Витязем»

Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему СКА часто пропускает первым.

В воскресенье петербургский клуб обыграл «Витязь» со счетом 5:2, проигрывая 0:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Роман Борисович, отталкиваясь не только от этой игры, в пяти последних матчах из шести не очень позитивная тенденция прослеживается: пропускаете первыми в первом периоде. Чем это можно объяснить и как все-таки с этим справляться? Даже по этой игре сказали, что с игроками разговаривали как будто бы в стенку. Что с этим делать?

– Вы знаете, это такое хоккейное выражение. Я думаю, каждый тренер сталкивается с таким вопросом.

Например, сборная России – почему сборная России всегда побеждает? Выполняется установка на игру на 100 процентов. Каждый хоккеист приезжает в сборную России с большим желанием сыграть за сборную, за свою страну. И установка выполняется на 100 процентов. Поэтому сборная России, слава Богу, побеждает.

И мы будем всегда к этому стремиться. И мы к этому идем в СКА. Чтобы каждый игрок выполнял на 100 процентов установку. Шаг за шагом, с каждой игрой мы делаем шаг вперед.

Но в мировой истории хоккея не было еще ни одной игры без ошибок. Случаются ситуации, как сегодня. И соперник, надо понимать, сегодня обязан был сыграть матч жизни, так как они находятся в борьбе за плей-офф.

Это очень хорошая команда, видите, там много очень сильных игроков, очень сильные иностранцы. И вот Рой и Готье – он не дизайнер Жан-Поль Готье. Он сильный игрок на самом деле, без шуток. И другие ребята хорошие, это очень сильная команда на самом деле.

Почему «Витязь» находится вне зоны плей-офф – они там ищут свою игру, и по вратарю вопрос у них решается. Не все так просто. У нас очень серьезная конкуренция в лиге. Если посмотреть на игры «Витязя » в целом, они очень во многих матчах вели в счете. Если бы все свои матчи в КХЛ они довели до победы, сейчас были бы вообще в лидерах конференции.

Здесь, понятно, надо смотреть не только на нас, но и на соперника. Они здорово начали. Мы об этом знали, мы команду предупреждали. Это хоккей, это стихия.

Так сложилось, что в первой смене были индивидуальные ошибки игроков. Я не буду сейчас фамилии публично обсуждать. Это будет неправильно. Искать виноватых, козлов отпущения – мы не ищем никогда. Вместе всегда выигрываем, вместе проходим этот процесс.

Важно даже не то, как мы играем, а даже с кем вместе. Я считаю, что сейчас у нас очень сильный коллектив, очень дружная, сильная команда. Это на самом деле так. У нас очень много таланта, очень много мастерства. Где-то мы стали перерабатывать соперника.

Да, есть какие-то не самые удачные смены, как вы правильно говорите. Я согласен с вами, что есть, что улучшить, есть над чем работать. Но мы с каждым матчем играем лучше, то есть более самоотверженно. Объем катания, объем работы каждого игрока.

Единоборства, микродуэли каждого. Мы ни миллиметра льда не отдаем. Ну да, два миллиметра сегодня отдали в моменте, но потом забрали обратно. Я же говорю об этом, что это инициатива. Мы отдали где-то инициативу. Это как девушка. Нельзя отдавать девушку. Да, сегодня сложилась такая ситуация. Потом мы вместе девушку вернули в наш коллектив. Для нас это очень важно, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»