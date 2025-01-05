У ЦСКА 2 поражения подряд – от СКА и «Локо» – после 11 побед. Московский клуб идет вторым в Западной конференции
ЦСКА проиграл два матча подряд после серии из 11 побед.
Армейцы в гостях проиграли «Локомотиву» (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ. В субботу ЦСКА уступил СКА на выезде (3:6).
Перед этим команда одержала 11 побед подряд.
ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 57 набранными очками в 41 матче. Возглавляет таблицу «Локомотив» – у ярославцев 68 баллов в 43 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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