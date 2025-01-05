У ЦСКА 2 поражения подряд – от СКА и «Локо» – после 11 побед. Московский клуб идет вторым в Западной конференции

ЦСКА проиграл два матча подряд после серии из 11 побед.

Армейцы в гостях проиграли «Локомотиву» (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ. В субботу ЦСКА уступил СКА на выезде (3:6).

Перед этим команда одержала 11 побед подряд.

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 57 набранными очками в 41 матче. Возглавляет таблицу «Локомотив» – у ярославцев 68 баллов в 43 матчах.