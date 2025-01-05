У «Сочи» 11 поражений в 12 последних матчах. Команда идет последней в Западной конференции

«Сочи» проиграл 11 из 12 последних матчей.

Сегодня команда Сергея Зубова дома уступила «Динамо» со счетом 1:5. Бело-голубые одержали вторую победу кряду после трех поражений подряд.

Для сочинцев это 11-е поражение в 12 последних матчах.

«Сочи» идет на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.