У «Сочи» 11 поражений в 12 последних матчах. Команда идет последней в Западной конференции
«Сочи» проиграл 11 из 12 последних матчей.
Сегодня команда Сергея Зубова дома уступила «Динамо» со счетом 1:5. Бело-голубые одержали вторую победу кряду после трех поражений подряд.
Для сочинцев это 11-е поражение в 12 последних матчах.
«Сочи» идет на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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