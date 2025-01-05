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Хафизов о стабильном непопадании «Сочи» в плей-офф: «Раздражает – мягко сказано. Всем надоело заканчивать сезон уже в феврале»

Тимур Хафизов высказался о стабильном непопадании «Сочи» в плей-офф.

– Раздражает ли игроков «Сочи» хроническое непопадание клуба в плей-офф?

– Раздражает – это мягко сказано. Конечно, всем надоело заканчивать сезон уже в феврале. Хочется попробовать свои силы и в матчах плей-офф. Но, к сожалению, пока у нас не получается добиться желаемого результата. Очень рассчитываем на то, что сумеем набрать достаточное количество очков в заключительные месяцы регулярки.

– Задача не из простых…

– Будем стараться. Мы ведь понимаем, что за счет только мастерства или класса мы никого не обыграем. Исключительно за счет командных усилий. Если будем сообща биться из матча в матч все 60 минут, ничего невозможного нет. Мы должны быть злой командой, заставляющей соперника постоянно испытывать дискомфорт, – сказал капитан «Сочи».

В последний раз «Сочи» принимал участие в розыгрыше Кубка Гагарина в сезоне-2018/2019.

Опубликовано: Sports
Источник: «ТИ-Спорт»
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