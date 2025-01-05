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  • Мамбеталиев о 0:5 от «Лады»: «Хотите сказать, что я виноват? Детские ошибки «Барыса», ребята вольности себе позволили – через пятак проезжать, в чужой зоне удаляться, шайбу на себя не ловить»
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Мамбеталиев о 0:5 от «Лады»: «Хотите сказать, что я виноват? Детские ошибки «Барыса», ребята вольности себе позволили – через пятак проезжать, в чужой зоне удаляться, шайбу на себя не ловить»

Галым Мамбеталиев высказался о поражении от «Лады» (0:5).

– Вольности себе позволили ребята – через пятак проезжать, в чужой зоне удаляться, шайбу на себя не ловить... Гола три-четыре мы сами себе привезли. Четыре точно. Даже пятый гол.

Сегодня почему-то все хотели гол забить, а об обороне – четыре гола... Вторая игра у нас такая. Перед новым годом создавали больше моментов в атаке, но пропускали в свою сторону. Детские ошибки, за которые очень сильно наказывают. Ребята почувствовали доверие, но за это будут спрашивать.

В пабликах активно обсуждаются ваши высказывания после матчей. Не кажется ли вам, что «царь хороший, бояре – плохие» слегка дискредитирует команду в глазах общественности и демотивирует ее?

– Вы хотите сказать, что я виноват?

Я не про это. Я про то, что вы редко даете оценку тренерскому штабу...

– Вы сейчас говорите, что я виноват.

Я не говорю это. Я говорю, что из ваших уст всегда исходит – даже сейчас вы говорите, что «детские ошибки» и так далее. Понятно, что при счете 0:5 вряд ли приходится хвалить команду, но при этом ни разу не было... Вы проиграли 0:5 – дайте объективную оценку тренерскую штабу и вам, как его главе.

– Мы настраивали команду, но у нас больше половины команды играет с фарм-клубами, можно так сказать. Все хотят, как и вы в данный момент, чтобы сразу заиграли ребята. Но такого не бывает.

Даже взять игроков, которые играют в российском чемпионате. Они тоже встали на ноги только спустя три года. А мы хотим, чтобы наши ребята, чтобы быстро заиграли...

Все идет через труд и через терпение. А тренерский штаб тренирует – мы обязанностей с себя не снимаем. Вы хотите, чтобы я сказал «да»? Да, это тоже наша ошибка. То, что мы им доверяем. Но если мы не будем доверять, кто будет?

Все мастерство приходит через труд. Без ошибок играет тот, кто вообще не играет в хоккей, кто сидит на лавке. Сегодня будем разбираться, чтобы не допускали таких ошибок. Но в данный момент идет становление команды.

Мы все понимаем и не ждем быстрых результатов...

– Вы вот так рассказываете... Вы что думаете, я не считаю? Я сам максималист по себе, по натуре. Я знаю, что нужно делать, и с себя ответственности я не снимаю.

Я внутри сам знаю, что проходил через это, через ошибки. Если бы я не ошибался, то уникумом бы просто был. Ничего страшного. Если ты не ошибаешься, то играть не будешь. Это жизнь, – сказал главный тренер «Барыса».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sports.kz
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