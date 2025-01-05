«Барыс» проиграл 7-й матч подряд, пропустив 27 шайб. У команды 15 поражений в 16 последних играх
«Барыс» потерпел 7-е поражение подряд.
Сегодня команда из Казахстана уступила «Ладе» со счетом 0:5 в Фонбет Чемпионате КХЛ. Это поражение стало 7-м подряд. «Барыс» пропустил 27 шайб.
За последние 16 матчей «Барыс» проиграл 15 раз. Единственная победа – над московским «Динамо» (2:0).
«Барыс» идет предпоследним в Восточной конференции, набрав 23 очка.
Опубликовано: Sports
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