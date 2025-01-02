Болякин о вылете Казахстана из элиты МЧМ: «Нарушение дисциплины привело к фатальному поражению. Игроки, наверное, не совсем прониклись идеей, непозволительно так вести себя на поле»

Олег Болякин высказался о вылете Казахстана из элитного дивизиона МЧМ.

В утешительном раунде МЧМ-2025 Казахстан уступил Германии, ведя 3:1 по ходу игры, и покинул элитный дивизион. Три из четырех шайб немцы забросили в большинстве.

«Игроки, наверное, не совсем прониклись идеей, непозволительно так им вести себя на поле. Они постоянно идут в какие-то стыки, тратят свои эмоции.

Ведя 3:1, надо было спокойно играть в свой хоккей. И зачем эти необоснованные удаления – толчки в спину, подножки? Нарушение игровой дисциплины и привело к фатальному поражению.

Они надеялись на вратаря Владимира Никитина, который выглядел не совсем убедительно. Когда вратарь держит команду в игре, то и команда чувствует эту поддержку от него. Не все голы неберущиеся, вратарю можно было сыграть более надежно.

Бейбарыс Оразов тоже не справился с ролью лидера. В «Барысе » у него функции совсем другие, он не проводит там так много игрового времени. Там у него шесть-восемь минут, он не играет ни в большинстве, ни в меньшинстве, а когда у него тут игрового времени в два раза больше, то этой практики, адаптации, этого времени у него не хватило. После 12 минут он может выглядеть убедительно, а потом начинает совершать ошибки», – сказал тренер Олег Болякин.