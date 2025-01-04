Экс-форвард «Сочи» Тимашов перешел в швейцарский «Серветт». У него 1+3 в 22 играх в сезоне КХЛ

Экс-форвард «Сочи» Дмитрий Тимашов перешел в швейцарский «Серветт».

28-летний игрок заключил с клубом контракт на месяц, в котором есть опция возможного продления до конца сезона.

В текущем сезоне нападающий со шведским паспортом, ранее уже выступавший в Швейцарии за «Ажуа», набрал 4 (1+3) очка в 22 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 7».