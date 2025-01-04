Экс-форвард «Сочи» Тимашов перешел в швейцарский «Серветт». У него 1+3 в 22 играх в сезоне КХЛ
Экс-форвард «Сочи» Дмитрий Тимашов перешел в швейцарский «Серветт».
28-летний игрок заключил с клубом контракт на месяц, в котором есть опция возможного продления до конца сезона.
В текущем сезоне нападающий со шведским паспортом, ранее уже выступавший в Швейцарии за «Ажуа», набрал 4 (1+3) очка в 22 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 7».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Swiss Hockey News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем