Буре о допуске России на Олимпиаду: «Когда обсуждается судьба сборной, ИИХФ не дает мне высказываться. Но я работаю по другим дипломатическим каналам»
Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допускает Россию до участия в международных турнирах с 2022 года. Команда пропустила три чемпионата мира.
– Уже известна дата, когда ИИХФ рассмотрит допуск сборной России на Олимпиаду‑2026 в Милане?
– Это обсуждается сначала на исполкоме ИИХФ. А уже потом решение исполкома выносится на конгресс. К сожалению, я в этом не участвую. Возникает конфликт интересов. Я – русский человек, и при всем моем желании меня не допускают даже к zoom‑обсуждению.
– Почему?
– Я представляю Россию. А когда обсуждается судьба сборной России, то ИИХФ не дает мне высказываться. Это их позиция. Но я работаю по другим каналам, которые можно назвать дипломатическими.
– ИИХФ даже не принимает никого из россиян в свой Зал славы с 2020 года, хотя у нас много достойных кандидатов. Тот же Павел Дацюк вошел в Зал славы НХЛ в 2024 году. Почему так происходит?
– Я не считаю, что это совпадение или случайность. Но развивать тему не буду, – сказал представитель России в ИИХФ.
Зимние Олимпийские 2026 года пройдут на севере Италии, в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий