Буре о допуске России на Олимпиаду: «Когда обсуждается судьба сборной, ИИХФ не дает мне высказываться. Но я работаю по другим дипломатическим каналам»

Павел Буре высказался на тему ситуации с допуском России на Олимпиаду.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допускает Россию до участия в международных турнирах с 2022 года. Команда пропустила три чемпионата мира.

– Уже известна дата, когда ИИХФ рассмотрит допуск сборной России на Олимпиаду‑2026 в Милане?

– Это обсуждается сначала на исполкоме ИИХФ. А уже потом решение исполкома выносится на конгресс. К сожалению, я в этом не участвую. Возникает конфликт интересов. Я – русский человек, и при всем моем желании меня не допускают даже к zoom‑обсуждению.

– Почему ?

– Я представляю Россию. А когда обсуждается судьба сборной России, то ИИХФ не дает мне высказываться. Это их позиция. Но я работаю по другим каналам, которые можно назвать дипломатическими.

– ИИХФ даже не принимает никого из россиян в свой Зал славы с 2020 года, хотя у нас много достойных кандидатов. Тот же Павел Дацюк вошел в Зал славы НХЛ в 2024 году. Почему так происходит?

– Я не считаю, что это совпадение или случайность. Но развивать тему не буду, – сказал представитель России в ИИХФ.

Зимние Олимпийские 2026 года пройдут на севере Италии, в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.