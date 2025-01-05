Кузьменко может вернуться в КХЛ, СКА – вероятный вариант («Матч ТВ»)

Андрей Кузьменко может вернуться в КХЛ.

Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, приближенный к ситуации.

28‑летний Кузьменко в этом сезоне набрал 10 (1+9) очков в 30 матчах при показателе полезности «-6». В последних девяти играх форвард лишь дважды попал в состав «Калгари»: сначала была травма, потом в трех матчах оставался в запасе. Контракт игрока на $5,5 млн в год истекает после этого сезона.

«Кузьменко с 1 июля 2025 года станет неограниченно свободным агентом в НХЛ, и в КХЛ он имеет такой же статус. Конечно, ему никто снова не даст 5,5 млн долларов в год, потому что этот сезон провален.

Есть два варианта. Можно остаться в НХЛ на минимальные деньги и найти контракт в районе 1 млн в той команде, которая захочет заткнуть дыру в составе. Ну или надо возвращаться в КХЛ, чтобы нормально провести вторую половину карьеры.

Причем игрок специфический, и не каждый клуб КХЛ его захочет взять. Самый лучший вариант для него – СКА», – сообщил источник.

До отъезда в НХЛ Кузьменко в сезоне 2021/22 набрал 53 (20+33) очка в 45 матчах за СКА при полезности «+15».

Ранее Кузьменко продлил безголевую серию за «Калгари» до 26 матчей.