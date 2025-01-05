Кузьменко продлил безголевую серию до 26 игр. В матче против «Нэшвилла» он получил 2 малых штрафа – в том числе за игру со сломанной клюшкой

Андрей Кузьменко продлил безголевую серию до 26 игр.

Форвард «Калгари » остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (1:4).

В текущем сезоне у 28-летнего россиянина 10 (1+9) очков в 30 играх при полезности «минус 6».

Сегодня Кузьменко (10:50, 2:55 – в большинстве, «0») отметился 1 броском в створ (еще 2 – не в створ) и получил 2 малых штрафа во втором периоде.

Во второй раз Андрей был удален за игру со сломанной клюшкой . Нападающий попытался бросить при игре в большинстве, его клюшка сломалась, но он продолжил игру и ударил по шайбе ногой. Пока он был на скамье для оштрафованных, «Предаторс» забросили шайбу, ставшую в итоге победной.

Фото: скриншот трансляции Sportsnet