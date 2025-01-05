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  • Кузьменко продлил безголевую серию до 26 игр. В матче против «Нэшвилла» он получил 2 малых штрафа – в том числе за игру со сломанной клюшкой
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Кузьменко продлил безголевую серию до 26 игр. В матче против «Нэшвилла» он получил 2 малых штрафа – в том числе за игру со сломанной клюшкой

Андрей Кузьменко продлил безголевую серию до 26 игр.

Форвард «Калгари» остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:4). 

В текущем сезоне у 28-летнего россиянина 10 (1+9) очков в 30 играх при полезности «минус 6». 

Сегодня Кузьменко (10:50, 2:55 – в большинстве, «0») отметился 1 броском в створ (еще 2 – не в створ) и получил 2 малых штрафа во втором периоде. 

Во второй раз Андрей был удален за игру со сломанной клюшкой. Нападающий попытался бросить при игре в большинстве, его клюшка сломалась, но он продолжил игру и ударил по шайбе ногой. Пока он был на скамье для оштрафованных, «Предаторс» забросили шайбу, ставшую в итоге победной. 

Фото: скриншот трансляции Sportsnet

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Reddit
logoНэшвилл
logoКалгари
logoНХЛ
logoАндрей Кузьменко
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