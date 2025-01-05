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Аскаров – 1-я звезда матча с «Нью-Джерси»: 28 сэйвов из 30, 3-я победа в 7 играх

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 28 бросков из 30 в матче с «Нью-Джерси» (3:2) и был признан первой звездой.

Россиянин одержал 3-ю победу в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 7 игр при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,30.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoЯрослав Аскаров
logoСан-Хосе
logoНХЛ
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