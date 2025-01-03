Аскаров отразил 24 из 25 бросков «Тампы» и одержал 2-ю победу в сезоне. У него 92,1% сэйвов и КН 2,35 в 6 играх за «Сан-Хосе»

Ярослав Аскаров отразил 24 из 25 бросков «Тампы» и одержал 2-ю победу в сезоне.

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч с «Лайтнинг» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 22-летнего россиянина 2 победы в 6 матчах за «Шаркс» в текущем сезоне (2 из 4 поражений – за пределами основного времени) при 92,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,35.

Георгиев пропустил 4 шайбы от «Филадельфии». У него 1 победа и 4 поражения в 5 играх за «Сан-Хосе» при 86,9% сэйвов и КН 4,08