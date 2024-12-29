Аскаров отразил 30 из 32 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча. Поражение – 4-е в 5 играх в сезоне НХЛ при 91,5% сэйвов
Ярослав Аскаров отразил 30 из 32 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч с «Флэймс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Третью шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.
В 5 матчах за «Шаркс» в текущем сезоне у Аскарова 1 победа и 4 поражения (из них 2 – за пределами основного времени) при 91,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,62.
Георгиев пропустил 5 шайб от «Вегаса», отразив 30 из 35 бросков. Поражение – 3-е в 4 играх после обмена в «Сан-Хосе»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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