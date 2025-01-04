Епанчинцев о 4:1 с «Салаватом»: «Ключевой момент – игра в неравных составах. Здорово сыграли в меньшинстве, феноменально в большинстве»
– Ключевой момент – игра в неравных составах. Здорово сыграли в меньшинстве, феноменально в большинстве.
В третьем периоде отлично сыграли без шайбы, в обороне, поймали на контратаке и забили четвертый гол. Много ложились под шайбу, вратарь здорово играл. На каждом участке поля работали всей командой, идем дальше.
– Как нужно было сыграть 5 на 5 сегодня?
– К каждому сопернику готовимся, знаем сильные стороны. «Салават» много атакует, хорошая скорость в средней зоне. Нашел этот ключик, подстроились под них.
У нас также было хорошее начало, терпеливо играли без шайбы, находили свои моменты. В третьем периоде правильно сыграли по счету, заставляли соперника ошибаться.
– Если бы не удаления, на другой характер игры бы рассчитывали?
– Это хоккей, как другой характер может быть. Мы перебросали в первом периоде 17-5, была бы немного реализация лучше. Повторюсь, сегодня сработали все ключевые моменты.
– Обе команды много фолили, в плей-офф это не очень хорошо. Как это прокомментируете?
– Это эмоции, удаления удалениям рознь. Есть ситуации, когда ты спасаешь команду, оправданно фолишь. С неоправданными боремся, есть командные штрафы. Ребята понимают это, это игра, это хоккей.
– Сегодня ваш вратарь выдал почти идеальный матч. Но единственный гол получился курьезным.
– Любой бросок опасный, шайба всегда место найдет. Бросил из-под защитника, бывает такое. Позже проанализируем броски соперника.
– Сегодня была отличная поддержка у «Сибири», отметите болельщиков?
– У нас еще радостная новость – у Энди Андреоффа родилась дочка, поздравляем нападающего! И хотим сказать огромное спасибо нашим болельщикам, слышим их здесь и чувствуем поддержку у телевизоров, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
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