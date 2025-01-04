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  • Плющев о «Сибири»: «Отъезд Андреоффа из-за рождения ребенка на 2 недели – это бессмыслица. На миллионы легионеров можно спокойно рожать в Сибири»
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Плющев о «Сибири»: «Отъезд Андреоффа из-за рождения ребенка на 2 недели – это бессмыслица. На миллионы легионеров можно спокойно рожать в Сибири»

Владимир Плющев раскритиковал «Сибирь» из-за отъезда Энди Андреоффа.

– Не понял, что произошло в «Сибири». Новогодние каникулы завершились, все обязаны выйти на работу – и вдруг мы узнаем об отъезде на родину ведущего легионера Андреоффа. И это на решающем отрезке сезона для Новосибирска, когда идет сражение за плей-офф, а каждое очко – на вес кубковой путевки. Странно!

Согласен, рождение ребенка – важнейшая дата в жизни любого человека. Но когда профессионал, связанный большим контрактом, покидает по такому поводу команду не на два дня, а чуть ли не на две недели – это бессмыслица.

Профессиональный хоккей – не забава и не институт благородных девиц, в нем играют за большие деньги. Думаю, в «Сибири» это понимают.

– Тогда кто виноват?

– Я говорил о том, что «дело Криштофа», который осенью при действующем контракте с «Сочи» убежал в Швейцарию, нам еще аукнется.

Насколько знаю, во многих клубах легионеры почувствовали вольницу – их контракты  формально уже не держат в КХЛ, можно поискать альтернативу на стороне. Кстати, именно отсюда растут уши у истории нового тренера «Авангарда» Буше, который прилетел в Омск на пару дней, а потом на пару недель улетел в Канаду обратно за медицинской помощью. 

– Как могла бы разрешиться проблема Андреоффа?

– Наши легионеры зарабатывают миллионы, на эти деньги можно спокойно рожать и лечить колени в Сибири. Но теперь легионеры предпочитают эти деньги не тратить, а просто выкручивать клубам руки. Отсюда все капризы, – считает заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВладимир Плющев
logoЭнди Андреофф
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