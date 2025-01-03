Генменеджер «Сибири»: «Лайпсик поможет нам. Вероятно, сделаем канадское звено: им будет проще, что они будут друг друга понимать»
– Как оцените работу клуба на трансферном рынке?
– Мы не слишком активно сработали. Хотели укрепить линию нападения, месяца два назад у нас были идеи усилить защиту, но сейчас посмотрели, дали возможность всем сыграть, себя проявить и пришли к выводу, что эту линию мы трогать не будем.
Конечно, Гордеев получил травму, мы думали найти где-нибудь недорогого хоккеиста в качестве резерва, но рынок достаточно пуст был. Сделать это не удалось, но мы не переживаем: у нас есть Ярослав Беляков, который уже за первую команду прилично поиграл, есть Саша Лукин, который набирается опыта в ВХЛ со взрослыми мужиками, есть в конце концов молодежная команда.
Что касается нападения, то понимали, что голы нам тяжело даются, особенно в последних матчах. Подписали Кирилла Рассказова и, советуясь с тренерским штабом, Брендана Лайпсика, это наше совместное решение. Считаем, что он нам поможет, вероятно, сделаем чисто канадское звено: им будет проще, что они будут друг друга понимать, думаю, этот фактор усилит эту тройку, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.
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