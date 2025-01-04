Короткий о том, что СКА 4-й на Западе: «Нам без разницы, с какого места выходить. Но еще много игр до конца регулярки, думаю, поднимемся выше»

Матвей Короткий высказался о турнирном положении СКА.

После 40 игр клуб с 52 очками занимает 4-е место в таблице Запада.

– СКА сейчас четвертый на Западе. Вас тревожит этот момент?

– Я скажу так, мне кажется, нам без разницы, с какого места выходить, но еще много игр до конца регулярки, и я думаю, мы поднимемся выше.

– «Витязь» следующий соперник СКА. Какие ожидания от матча?

– «Витязь » – хорошая команда, хорошо играют в атаке. Да, у них есть некие провалы в обороне. Я ожидаю такой же игры, как с ЦСКА: будет рубка, можно так сказать. Мы будем играть только на победу, – сказал форвард СКА Матвей Короткий.