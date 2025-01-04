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  • Роман Ротенберг: «Объяснил судьям, что Деанджело итальянец. Смотрели «Крестный отец»? Там все эмоционально выражаются. Это не хамство, просто культура другая»
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Роман Ротенберг: «Объяснил судьям, что Деанджело итальянец. Смотрели «Крестный отец»? Там все эмоционально выражаются. Это не хамство, просто культура другая»

Роман Ротенберг высказался об эмоциональности Энтони Деанджело.

3 января СКА обыграл ЦСКА со счетом 6:3.

– Известно, что у СКА в последнее время проблемы с первыми периодами. [С ЦСКА] очень ярко провели первый период. Были какие-то изменения в установке или в мотивации? 

– Были изменения в составе, наверное, вы заметили? 

– Это, безусловно, все заметили. 

– И вот ответ, мы всегда стремимся как можно больше забить и реализовать свои моменты. Мы за два матча создали столько моментов. Можно только оценить и с уважением отнестись к вратарям соперника. Они очень здорово играют. Нам нужно найти ключи к ним, чтобы больше забивать.

Мы создали, поверьте, очень много моментов, которые мы не реализовали. А реализация – это тоже, я считаю, уважение к сопернику. Нужно уважать соперника, нужно реализовать свои моменты. Не заигрываться с судьбой. И тогда не будет ситуации кошки-мышки. 

Что можно улучшить. Если в целом взять, ну, конечно, баланс. Мы увидели баланс между атакой и обороной. Где-то дисциплина, да. Все равно какие-то удаления. Я судьям объяснил, что Тони Деанджело, он просто итальянец, эмоционально выражается.

Вы знаете итальянские фильмы? Ну, смотрели, например, «Крестный отец»? Там же эмоционально все выражаются, жестикулируют много. Тони же ничего плохого не говорит судьям. Он просто эмоционально выражается. Потом судьи воспринимают это как хамство.

Это не хамство, это просто культура другая. Ну, человек... горячей крови. Он так выражается, он эмоциональный. Это тоже хорошо. Нам нужны эмоции в хоккее, правильно? Если у нас будут у всех каменные лица, кислые лица, тогда мы точно не будем привлекать болельщиков и спонсоров в хоккей. 

Поэтому я хочу еще обратиться к судьям. С уважением ко всем. Очень благодарен сегодня судейскому корпусу. Профессионально отработали. Наверное, все-таки лучше, чтобы Тони играл, потому что он прошел на грани как-то – его хотели посадить на трибуну. Думаю, что он этого не заслужил. Он просто эмоциональный человек, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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