Сергей Андронов: «СКА уже надо готовиться к плей-офф, подтачивать свою игру под это. Времени не так много»
Сергей Андронов высказался о подготовке СКА к плей-офф.
После 40 игр СКА с 52 очками занимает 4-е место в таблице Запада.
– Какие цели на оставшуюся часть регулярки? Думаете уже о плей-офф?
– Уже надо готовиться к плей-офф, подтачивать свою игру под это. Будем готовиться равномерно в каждой игре. Времени не так много на самом деле.
– Как отметили Новый год?
– В кругу семьи, очень просто. На следующий день уже ехали всей семьей в Питер, поэтому достаточно просто.
– Было ли тяжело перестроиться на рабочий ритм?
– Да нет, на самом деле. Было время потренироваться, поэтому нормально все, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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