Сергей Андронов: «СКА уже надо готовиться к плей-офф, подтачивать свою игру под это. Времени не так много»

Сергей Андронов высказался о подготовке СКА к плей-офф.

После 40 игр СКА с 52 очками занимает 4-е место в таблице Запада.

– Какие цели на оставшуюся часть регулярки? Думаете уже о плей-офф?

– Уже надо готовиться к плей-офф, подтачивать свою игру под это. Будем готовиться равномерно в каждой игре. Времени не так много на самом деле.

– Как отметили Новый год?

– В кругу семьи, очень просто. На следующий день уже ехали всей семьей в Питер, поэтому достаточно просто.

– Было ли тяжело перестроиться на рабочий ритм?

– Да нет, на самом деле. Было время потренироваться, поэтому нормально все, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов .