Карпухин о том, звал ли Ротенберг в СКА во время КПК: «Диалогов о переходе не было. Не заметил к себе особого отношения. Он общался со мной как и со всеми»

Илья Карпухин сообщил, что Роман Ротенберг не звал его в СКА на КПК.

Карпухин выступал на Кубке Первого канала за «Россию 25» под руководством Ротенберга.

В конце декабря защитник перешел в СКА в результате обмена из «Трактора».

– Роман Ротенберг с вами неоднократно общался по ходу Кубка Первого канала. Раскроете секрет – звал в СКА уже тогда?

– Мне кажется, что он общался со мной как и со всеми. Не заметил к себе особого отношения. Диалогов о переходе точно не было, он меня не звал.

– Забрали ли с собой часы, которые вам подарили в Челябинске после опоздания?

– (Смеется) Нет, оставил в Челябинске. Надеюсь, в Санкт-Петербурге буду более пунктуальным, – с улыбкой сказал защитник СКА Илья Карпухин.