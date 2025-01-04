Карпухин о том, звал ли Ротенберг в СКА во время КПК: «Диалогов о переходе не было. Не заметил к себе особого отношения. Он общался со мной как и со всеми»
Илья Карпухин сообщил, что Роман Ротенберг не звал его в СКА на КПК.
Карпухин выступал на Кубке Первого канала за «Россию 25» под руководством Ротенберга.
В конце декабря защитник перешел в СКА в результате обмена из «Трактора».
– Роман Ротенберг с вами неоднократно общался по ходу Кубка Первого канала. Раскроете секрет – звал в СКА уже тогда?
– Мне кажется, что он общался со мной как и со всеми. Не заметил к себе особого отношения. Диалогов о переходе точно не было, он меня не звал.
– Забрали ли с собой часы, которые вам подарили в Челябинске после опоздания?
– (Смеется) Нет, оставил в Челябинске. Надеюсь, в Санкт-Петербурге буду более пунктуальным, – с улыбкой сказал защитник СКА Илья Карпухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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