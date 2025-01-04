Ротенберг о СКА: «Нельзя думать о сериях, даже победных. Думаем о каждой игре – это как схватка в дзюдо. Как меня отец учил: если чуть расслабился, соперник может одним движением сделать иппон»

Роман Ротенберг высказался о матче против ЦСКА (6:3).

– Насколько приятно прервать серию ЦСКА? У команды 11 побед подряд было.

– Мы больше думаем, как нам улучшить свою игру. Просто хотим поблагодарить всех за эту победу. Каждая игра как отдельная жизнь. Думаем, как улучшить свою игру.

Нельзя думать о каких-то сериях. Даже если это победные серии – дай Бог они у нас будут, но нам нельзя об этом думать.

Просто думаем о каждой игре – это как отдельная схватка в дзюдо. Как меня всегда отец учил: если ты чуть расслабился, потерял концентрацию, то тебя соперник сразу может победить – одним движением сделать иппон. Поэтому надо с уважением относиться к сопернику, к каждому готовиться на 100 процентов, тренироваться и думать только о следующей игре, о следующей смене.

Уйти в детали. Как я сказал перед игрой, наша задача была не дать ни миллиметра льда сопернику. Не совсем выполнили эту установку на 100 процентов, но мы понимаем, что мы можем так играть, выполнить на 100 процентов.

Мы не показали свою лучшую игру, это только первая игра 2025 года, очень важная победа для нас. Нужно уметь радоваться победам. Победы – это то, ради чего мы работаем. Иначе в чем смысл?

Всегда есть что улучшить, но мы ценим эту победу и с большим уважением относимся к каждой победе, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .