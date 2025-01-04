Ротенберг на вопрос о нервотрепке в матче с ЦСКА: «В Питере все журналисты болеют против СКА? Нельзя болеть? Я не знал об этом. Хорошо, что в 2025 году вы стали честными»

Роман Ротенберг пообщался с журналистом на тему боления за СКА.

Диалог произошел во время пресс-конференции после матча Фонбет Чемпионата КХЛ между клубом из Санкт-Петербурга и ЦСКА (6:3).

– Роман Борисович, мы все помним матч конца декабря – просто красота (ЦСКА выиграл первый период у СКА – 5:0, а в итоге матч завершился со счетом 6:5 – Спортс’‘). Сегодня соперник был близок к тому, чтобы такую же нервотрепку подарить.

– Вы за кого болели?

– Не, я вообще не болею, я смотрю хоккей.

– Как вы не болеете? Вы за СКА не болеете разве?

– Мы журналисты, нам нельзя!

– В Питере все болеют против СКА?

– Нет, просто надо с трезвой головой смотреть.

– Я просто не знал об этом. Хорошо, что в 2025 году вы стали честными. Вы честно сказали, что за нас не болеете. А до этого мы не понимали, в чем вопрос.

Что прошло, то прошло. Сравнивать разные матчи, декабрьскую игру с ЦСКА и сегодняшнюю… Наша философия, она простая: мы не помним поражение. Мы помним только победу, – сказал главный тренер СКА.

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