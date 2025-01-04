Ротенберг на вопрос о нервотрепке в матче с ЦСКА: «В Питере все журналисты болеют против СКА? Нельзя болеть? Я не знал об этом. Хорошо, что в 2025 году вы стали честными»
Диалог произошел во время пресс-конференции после матча Фонбет Чемпионата КХЛ между клубом из Санкт-Петербурга и ЦСКА (6:3).
– Роман Борисович, мы все помним матч конца декабря – просто красота (ЦСКА выиграл первый период у СКА – 5:0, а в итоге матч завершился со счетом 6:5 – Спортс’‘). Сегодня соперник был близок к тому, чтобы такую же нервотрепку подарить.
– Вы за кого болели?
– Не, я вообще не болею, я смотрю хоккей.
– Как вы не болеете? Вы за СКА не болеете разве?
– Мы журналисты, нам нельзя!
– В Питере все болеют против СКА?
– Нет, просто надо с трезвой головой смотреть.
– Я просто не знал об этом. Хорошо, что в 2025 году вы стали честными. Вы честно сказали, что за нас не болеете. А до этого мы не понимали, в чем вопрос.
Что прошло, то прошло. Сравнивать разные матчи, декабрьскую игру с ЦСКА и сегодняшнюю… Наша философия, она простая: мы не помним поражение. Мы помним только победу, – сказал главный тренер СКА.
«Инициатива как девушка. Не надо отдавать». Ротенберг чуть не отпустил ЦСКА при 4:0 – так отметил 150-ю победу
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