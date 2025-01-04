Мичков о Знарке: «Первоклассный специалист, такие люди на вес золота. Здорово, что он работает с нами в «Филадельфии»
Матвей Мичков высказался о работе с Олегом Знарком в «Филадельфии».
Бывший главный тренер сборной России является консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу.
«Знарок постоянно был с нами. Он не ездил с нами в Лос-Анджелес, но он определенно очень помогает.
Он первоклассный специалист, а такие люди на вес золота. Здорово, что он работает с нами в «Филадельфии», – сказал нападающий «Флайерс» Матвей Мичков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
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