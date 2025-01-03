Фетисов о вылете Канады в 1/4 финала МЧМ: «Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Это интересный сигнал для всех»

Вячеслав Фетисов высказался о вылете Канады в 1/4 финала МЧМ-2025.

Канадцы второй год подряд не сумели выйти в полуфинал турнира, уступив Чехии со счетом 3:4.

«Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают такие моменты, когда возраст провальный.

Но это сигнал интересный для всех», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Канада вылетела с МЧМ! Второй год подряд сгорела Чехии в четвертьфинале