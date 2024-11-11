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  • Плющев о Вее во «Фрибуре»: «Когда Криштоф покинул «Сочи», я говорил, что на первой ласточке все не закончится. Это следствие недальновидности при отделении КХЛ от ФХР и ИИХФ»
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Плющев о Вее во «Фрибуре»: «Когда Криштоф покинул «Сочи», я говорил, что на первой ласточке все не закончится. Это следствие недальновидности при отделении КХЛ от ФХР и ИИХФ»

Владимир Плющев высказался о переходе Линдена Вея во «Фрибур».

Ранее стало известно, что канадский форвард, десять дней назад покинувший «Авангард» по семейным обстоятельствам, подписал контракт со швейцарским клубом.

«Я предвосхищал все эти события, когда Криштоф покинул «Сочи». Говорил, что на первой ласточке все не закончится. Это следствие недальновидности при принятии решения об отделении КХЛ от ФХР и ИИХФ.

Мне сложно говорить, какие на самом деле были причины у Вея. Можем опираться только на официальную версию и будет ею руководствоваться. Гадать не хочется. Возможно, за эти две недели Вей разобрался с семейными проблемами и предпочел продолжить карьеру в Швейцарии.

Безусловно, это игрок, который себя хорошо зарекомендовал в России. Учитывая, что у «Авангарда» на сегодняшний день дела складываются не лучшим образом, для команды это станет ощутимой потерей», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Быков о Вее во «Фрибуре»: «У Линдена тяжело болен ребенок. Сейчас он с семьей в Канаде – его не ждут в ближайшее время. Игрок не обманывал «Авангард», прикрываясь ребенком»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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