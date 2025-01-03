Ротенберг о 6:3 с ЦСКА: «Посвящаю победу своему отцу. Он всегда вел меня вперед, помогает мне. Воспитывал меня, как и всех своих учеников – жестко, но справедливо»
Роман Ротенберг посвятил победу над ЦСКА (6:3) своему отцу.
«Хочу, конечно, еще раз поздравить своего отца с днем рождения! В такой день важно было победить.
Посвящаю эту победу своему отцу Борису Романовичу, он всегда вел меня вперед, всегда помогает мне. Воспитывал меня, как и всех своих учеников – жестко, но справедливо. Еще раз спасибо большое.
Готовимся к следующей игре, работаем по нарастающей. Всегда есть что улучшать», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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