Ротенберг о 6:3 с ЦСКА: «Посвящаю победу своему отцу. Он всегда вел меня вперед, помогает мне. Воспитывал меня, как и всех своих учеников – жестко, но справедливо»

Роман Ротенберг посвятил победу над ЦСКА (6:3) своему отцу.

«Хочу, конечно, еще раз поздравить своего отца с днем рождения! В такой день важно было победить.

Посвящаю эту победу своему отцу Борису Романовичу, он всегда вел меня вперед, всегда помогает мне. Воспитывал меня, как и всех своих учеников – жестко, но справедливо. Еще раз спасибо большое.

Готовимся к следующей игре, работаем по нарастающей. Всегда есть что улучшать», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .