Ротенберг о 6:3 с ЦСКА: «В третьем периоде были кошки-мышки, это наши индивидуальные ошибки. Мы разберем их»

Роман Ротенберг подвел итоги матча против ЦСКА (6:3).

«Хорошая игра, ребята бились и работали все 60 минут. Да, где-то в третьем периоде были кошки-мышки, но это наши индивидуальные ошибки. Мы разберем их и улучшим.

Мы увидели целостную игру, солидная игра с нашей стороны. Сильный соперник.

Всех поздравляю с победой, очень благодарен нашим болельщикам. Думаю, по атмосфере это была лучшая игра в истории «СКА-Арены». Праздник хоккея.

Благодарен сопернику, отличная команда. Мы с ними еще много раз сыграем. Работаем дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .