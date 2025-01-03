Ротенберг о 6:3 с ЦСКА: «В третьем периоде были кошки-мышки, это наши индивидуальные ошибки. Мы разберем их»
Роман Ротенберг подвел итоги матча против ЦСКА (6:3).
«Хорошая игра, ребята бились и работали все 60 минут. Да, где-то в третьем периоде были кошки-мышки, но это наши индивидуальные ошибки. Мы разберем их и улучшим.
Мы увидели целостную игру, солидная игра с нашей стороны. Сильный соперник.
Всех поздравляю с победой, очень благодарен нашим болельщикам. Думаю, по атмосфере это была лучшая игра в истории «СКА-Арены». Праздник хоккея.
Благодарен сопернику, отличная команда. Мы с ними еще много раз сыграем. Работаем дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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