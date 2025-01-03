Ротенберг о матче с ЦСКА: «Атмосфера была лучше, чем в НХЛ. Наша культура лучше, чем в любой стране, в США, в Канаде. Это 100%»

Роман Ротенберг заявил, что атмосфера на матче СКА с ЦСКА была лучше, чем в НХЛ.

Игра на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге завершилась победой СКА со счетом 6:3. На матче присутствовали 23 528 зрителей.

«Это огромная работа СКА и КХЛ. Вся жизнь в этом, проделана огромная работа. Надо поблагодарить всех, кто помогает нам и работает.

И ФХР , и КХЛ , все приложили огромные усилия, чтобы создать такую атмосферу. Сегодня атмосфера была лучше, чем в НХЛ . Это первый раз, когда лучше намного.

Наша культура лучше, чем в любой стране, в США или в Канаде. Это 100%», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.