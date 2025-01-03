Ротенберг о матче с ЦСКА: «Атмосфера была лучше, чем в НХЛ. Наша культура лучше, чем в любой стране, в США, в Канаде. Это 100%»
Роман Ротенберг заявил, что атмосфера на матче СКА с ЦСКА была лучше, чем в НХЛ.
Игра на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге завершилась победой СКА со счетом 6:3. На матче присутствовали 23 528 зрителей.
«Это огромная работа СКА и КХЛ. Вся жизнь в этом, проделана огромная работа. Надо поблагодарить всех, кто помогает нам и работает.
И ФХР, и КХЛ, все приложили огромные усилия, чтобы создать такую атмосферу. Сегодня атмосфера была лучше, чем в НХЛ. Это первый раз, когда лучше намного.
Наша культура лучше, чем в любой стране, в США или в Канаде. Это 100%», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем