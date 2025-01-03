Воробьев о поражении ЦСКА: «У СКА здорово сыграл молодой человек 2 раза. 1-й период неудачно начали, во 2-м было несколько контратак, пропустили. Поэтому результат таков»
Илья Воробьев высказался после матча против СКА (3:6).
19-летний нападающий СКА Иван Демидов сделал дубль в 1-м периоде игры.
«Первый период неудачно начали, во втором было несколько контратак, начали поддавливать, пропустили на контратаке. Поэтому таков результат.
У СКА здорово сыграл молодой человек два раза.
Что касается нас, есть нюансы, будет разбираться», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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