Воробьев о поражении ЦСКА: «У СКА здорово сыграл молодой человек 2 раза. 1-й период неудачно начали, во 2-м было несколько контратак, пропустили. Поэтому результат таков»

Илья Воробьев высказался после матча против СКА (3:6).

19-летний нападающий СКА Иван Демидов сделал дубль в 1-м периоде игры.

«Первый период неудачно начали, во втором было несколько контратак, начали поддавливать, пропустили на контратаке. Поэтому таков результат.

У СКА здорово сыграл молодой человек два раза.

Что касается нас, есть нюансы, будет разбираться», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.