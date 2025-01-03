Демидов сделал дубль в 1-м периоде матча с ЦСКА. 19-летний форвард СКА забил в 5-й игре подряд
Иван Демидов забил в 5-й игре КХЛ подряд.
19-летний нападающий СКА сделал дубль в 1-м периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:0, 1-й перерыв).
Он продлил свою голевую серию до 5 игр.
Всего на счету Ивана Демидова теперь 28 (12+16) очков в 39 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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