Фальковский про «Ак Барс» и СКА: «Две разные команды, разные системы игры. Мало что схожего на самом деле»

Степан Фальковский высказался относительно систем игры СКА и «Ак Барса».

Защитник ранее был обменян из СКА в «Ак Барс ».

«Здорово влился в команду, все хорошо. «Ак Барс» как система отличается от СКА, разумеется.

Две разные команды, две разные системы игры. Мало что схожего на самом деле. Но меня всё устраивает, все супер», – сказал защитник «Ак Барса» Степан Фальковский .