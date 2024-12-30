Фальковский про «Ак Барс» и СКА: «Две разные команды, разные системы игры. Мало что схожего на самом деле»
Степан Фальковский высказался относительно систем игры СКА и «Ак Барса».
Защитник ранее был обменян из СКА в «Ак Барс».
«Здорово влился в команду, все хорошо. «Ак Барс» как система отличается от СКА, разумеется.
Две разные команды, две разные системы игры. Мало что схожего на самом деле. Но меня всё устраивает, все супер», – сказал защитник «Ак Барса» Степан Фальковский.
Опубликовал: Никита Надёжин
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