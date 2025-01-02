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  • Ротенберг поздравил Якушева с 78-летием: «Легендарный Як-15, спасибо за вклад в нашу любимую игру. Желаю сохранять чемпионскую бодрость духа, пусть ваша любовь к хоккею не остывает!»
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Ротенберг поздравил Якушева с 78-летием: «Легендарный Як-15, спасибо за вклад в нашу любимую игру. Желаю сохранять чемпионскую бодрость духа, пусть ваша любовь к хоккею не остывает!»

Роман Ротенберг поздравил Александра Якушева с днем рождения.

Сегодня, 2 января, ему исполнилось 78 лет.

«С огромным уважением поздравляю с днем рождения Александра Сергеевича Якушева.

Невероятный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, звезда Суперсерий СССР – Канада 1972-го и 1974 года, лучший бомбардир нашей сборной в тех матчах. Один из первых российских габаритных нападающих, при этом невероятно техничный и ловкий.

На этом фото Александру Сергеевичу еще не 78 лет, оно было сделано в октябре 2018-го, когда мы при содействии губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина проводили международную конференцию, посвященную внедрению Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина». Тогда Алексей Геннадьевич назвал эту программу азбукой хоккея, и время подтвердило правильность его слов.

Якушев не выступал в Северной Америке, но получил международное признание. Он один из редких наших хоккеистов, включенных в Зал хоккейной славы в Торонто, но не игравших в НХЛ. Третьяк, Харламов, Якушев – достойнейшая компания первых лиц советского хоккея.

Уважаемый Александр Сергеевич, легендарный Як-15, спасибо за огромный вклад в нашу любимую игру и спасибо, что продолжаете работать на благо хоккея.

Желаю сохранять чемпионскую бодрость духа, и пусть ваша любовь к хоккею не остывает, каждый день принося исключительно положительные эмоции! Здоровья, домашнего тепла и простого человеческого счастья. С праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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