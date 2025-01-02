Роман Ротенберг: «Рекорд Гретцки для Овечкина выполним. Верим, что Александр побьет его в 2025 году»

Роман Ротенберг высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Когда человек сдается, то все становится невозможным. Но когда он не сдается, то все выполнимо.

И в теории, и на практике рекорд Гретцки для Овечкина выполним. Мы верим, что Александр побьет его в 2025 году», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.