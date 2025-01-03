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Глотов об обмене из СКА: «Не знал заранее, до этого ничего не появлялось, поэтому было удивительно. Но я воспринял все нормально»

Василий Глотов высказался об обмене из СКА в «Трактор».

– Насколько неожиданным для вас получился обмен?

– Я не знал заранее, до этого ничего не появлялось, поэтому было удивительно. Но я воспринял все нормально.

– Как будете вспоминать время в Санкт-Петербурге?

– С теплом, у меня был хороший период в жизни. У меня там ребенок родился. Много что есть вспомнить. Были и хорошие, и плохие времена.

В целом это этап карьеры, от него не избавиться. Конечно, буду вспоминать с теплом. Было много памятных моментов, особенно у семьи, – сказал нападающий «Трактора» Василий Глотов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoВасилий Глотов
logoТрактор
logoСКА
logoКХЛ
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