Глотов об обмене из СКА: «Не знал заранее, до этого ничего не появлялось, поэтому было удивительно. Но я воспринял все нормально»

Василий Глотов высказался об обмене из СКА в «Трактор».

– Насколько неожиданным для вас получился обмен?

– Я не знал заранее, до этого ничего не появлялось, поэтому было удивительно. Но я воспринял все нормально.

– Как будете вспоминать время в Санкт-Петербурге?

– С теплом, у меня был хороший период в жизни. У меня там ребенок родился. Много что есть вспомнить. Были и хорошие, и плохие времена.

В целом это этап карьеры, от него не избавиться. Конечно, буду вспоминать с теплом. Было много памятных моментов, особенно у семьи, – сказал нападающий «Трактора » Василий Глотов .