Сергей Самсонов о «Рейнджерс»: «По именам команда должна выступать намного лучше. Не хватает уверенности, энергии у игроков. Пока не видно, что они исправляют свой курс»

Сергей Самсонов высказался о выступлении «Рейнджерс» в сезоне-2024/25.

Клуб потерпел 7 поражений в последних 9 матчах. Команда идет на 14-м месте в Восточной конференции.

«По именам команда должна выступать намного лучше. Смотря игры, не хватает какой-то уверенности, энергии у игроков. Заметно, что если создаются какие-то препятствия во время игры, команда начинает проигрывать. Или пропуская, ведя в счете, она очень нервничает.

Я бы не сказал, что с прошлого сезона команда сильно поменялась. Трудно что-то сказать, когда ты не знаешь, что происходит внутри. Но команда должна по именам и составу выглядеть намного лучше.

Надеюсь, «Рейнджерс » поскорее выйдут из этого кризиса, но пока не видно, что они исправляют свой курс», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов .

В декабре «Рейнджерс» объявили о продлении контракта с Игорем Шестеркиным . Новое соглашение рассчитано на 8 лет. Зарплата составит 11,5 млн долларов в год. Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ . 1 января клуб поместил вратаря в список травмированных.

«Может, есть такие моменты, когда нужно отрабатывать контракт, но я не думаю, что в целом команда находится так низко из-за Шестеркина. Он делает свою работу, иначе бы его клуб не подписал на долгий срок.

Этим контрактом клуб старается сохранить стабильность хотя бы на этой позиции», – добавил Самсонов.