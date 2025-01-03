Сергей Самсонов о «Рейнджерс»: «По именам команда должна выступать намного лучше. Не хватает уверенности, энергии у игроков. Пока не видно, что они исправляют свой курс»
Клуб потерпел 7 поражений в последних 9 матчах. Команда идет на 14-м месте в Восточной конференции.
«По именам команда должна выступать намного лучше. Смотря игры, не хватает какой-то уверенности, энергии у игроков. Заметно, что если создаются какие-то препятствия во время игры, команда начинает проигрывать. Или пропуская, ведя в счете, она очень нервничает.
Я бы не сказал, что с прошлого сезона команда сильно поменялась. Трудно что-то сказать, когда ты не знаешь, что происходит внутри. Но команда должна по именам и составу выглядеть намного лучше.
Надеюсь, «Рейнджерс» поскорее выйдут из этого кризиса, но пока не видно, что они исправляют свой курс», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.
В декабре «Рейнджерс» объявили о продлении контракта с Игорем Шестеркиным. Новое соглашение рассчитано на 8 лет. Зарплата составит 11,5 млн долларов в год. Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ. 1 января клуб поместил вратаря в список травмированных.
«Может, есть такие моменты, когда нужно отрабатывать контракт, но я не думаю, что в целом команда находится так низко из-за Шестеркина. Он делает свою работу, иначе бы его клуб не подписал на долгий срок.
Этим контрактом клуб старается сохранить стабильность хотя бы на этой позиции», – добавил Самсонов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий