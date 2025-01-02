Лавиолетт о критике от Джонса, попавшего в запас «Рейнджерс»: «Я совершенно не против, все хотят играть. Расстраиваться – это нормально, я поговорю с ним лично»
24-летний защитник «Рейнджерс» провел в этом сезоне 26 матчей, но перестал попадать в состав после приобретения Уилла Боргена и Урхо Вааканайнена.
После пяти игр в запасе он высказал в прессе недовольство ситуацией.
«Все, что я хочу сказать Заку, я скажу ему лично. Состав наших защитников изменился, разные хоккеисты привносят разные элементы в игру. И это то решение, к которому мы пришли.
Быть расстроенным в такой ситуации – нормально, я совершенно не против этого. На этом уровне все хотят играть, и меня это устраивает», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.
Защитник «Рейнджерс» Джонс о попадании в запас: «Я понемногу гнию, это чертовски отстойно. Думаешь, что делаешь правильные вещи, а тебя продолжают убирать, убирать и убирать»
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