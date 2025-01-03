«Рейнджерс» прервали серию из 4 поражений подряд, обыграв «Бостон» (2:1). Куик отразил 32 из 33 бросков и одержал 399-ю победу в НХЛ
«Рейнджерс» прервали серию из 4 поражений подряд, обыграв «Бостон» (2:1).
Первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ был назван вратарь клуба из Нью-Йорка Джонатан Куик, отразивший 32 броска из 33.
Победа стала для 38-летнего американца 399-й в регулярках лиги. Его сменщиком сегодня был Луи Доминге. Игорь Шестеркин пропустил матч из-за травмы.
В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (7-й гол в сезоне, 1-е очко за 9 игр) и Бретт Берард.
Команда под руководстом Питера Лавиолетта набрала 35 очков в 37 играх и занимает 7-е место в Столичном дивизионе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем